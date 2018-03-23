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Происшествия

Захвативший заложников во Франции преступник убит

23 марта 2018, 16:13

ЧП произошло в городе Треб.

 (Казань, 23 марта, «Татар-информ»). Захвативший заложников во Франции преступник убит, сообщает газета «Ведомости».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в пятницу, 23 марта, в небольшом французском городе Треб произошел захват заложников.

Вооруженный мужчина ворвался в супермаркет и стал стрелять из оружия вверх, после чего взял в заложники посетителей магазина. По данным СМИ, нападавший выкрикивал лозунги запрещенной в России террористической организации ИГ.

Как сообщил мэр города Эрик Менасси, преступника удалось ликвидировать. 20 заложников освобождены.


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