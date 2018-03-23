(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). На юге Франции вооруженный мужчина захватил заложников, сообщает газета «Ведомости».

Инцидент произошел около 11 утра по местному времени в городе Треб, близ Каркасона.

Как сообщает СМИ, вооруженный мужчина зашел в супермаркет «Super U» и сразу начал стрелять, после чего захватил несколько заложников.

За час до этого, в пяти километрах от супермаркета, этот же мужчина стрелял из своего автомобиля по полицейским. В результате стрельбы один страж порядка был ранен.

На данный момент супермаркет оцеплен полицейскими. Сколько человек находится в магазине пока неизвестно.