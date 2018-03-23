Реставраторы просят запретить посещение Успенского собора Свияжска вне экскурсий

(Казань, 23 марта, «Татар-информ», Оксана Романова). На последнем совещании с руководством республиканского фонда «Возрождение» и представителями Министерства культуры РТ было предложено запретить самостоятельное посещение Успенского собора Свияжска, внесенного летом прошлого года в список объектов ЮНЕСКО. Об этом в эксклюзивном интервью ИА «Татар-информ» сообщил бригадир реставрационных работ в Свияжске, художник-реставратор I категории Межобластного научно-реставрационного художественного управления (МНРХУ, Москва – прим. Т-и) Валерий Косушкин.

«Реставрация живописи завершена. Кое-где акварельными красками пришлось сделать тонировки. Например, сильно были потерты ноги Святого Христофора. А пострадали они от туристов: колонна ничем не ограждена, а людская манера – все потрогать. Потом начала распространяться неизвестно откуда родившаяся легенда, что, если именно Христофора потрогать, то 40 грехов спишется сразу. Когда я услышал, как одна тетенька это говорит туристу, я сказал: “Ну, что же творишь? У нас через некоторое время этой живописи не будет вообще!”. Ведь потом и колупать начнут. В результате этого были сделаны тонировки. Ноги пришлось не прописать, не восстановить, а именно протонировать, и, как у нас в реставрационном задании написано, “строго в местах утрат”. При этом всем экскурсоводам через Министерство культуры, через церковь, через музей была сообщена просьба, чтобы те, кто приводит группы, не давали людям трогать живопись”», – пояснил собеседник агентства.

По словам Валерия Косушкина, решением проблемы могло бы стать установленное на некотором расстоянии от фресок ограждение, которое не позволяло бы посетителям дотянуться до изображения. И такой вариант также выносился на обсуждение в Министерство культуры РТ.

«Такие примеры есть: в Ярославле, в Москве в Кремле. Чтобы рукой нельзя было дотянуться, стены дистанцированы красивыми медными или латунными оградками, которые совершенно не мешают восприятию. Но здесь надо учитывать, что Успенский собор – маленький храм, поэтому если поставить дополнительное ограждение, во время церковной службы это может создавать неудобство. Еще вариант: в любом музее в залах есть хранители. Точно также в церкви должен быть человек (как и было в 90-е годы в Свияжске), который следит за порядком. Но, с другой стороны, конструкция храма такая, что тот, кто будет хвататься за стены, не виден изо всех уголков храма», – рассказал Валерий Косушкин.

Кроме того, в настоящее время храм исследуют климатологи, чтобы определить допустимые регламенты посещения объекта ЮНЕСКО. По словам опытного реставратора, храм может просто не выдержать потока туристов в 300 – 400 тыс. за сезон.

