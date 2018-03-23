Реставратор Свияжска: Успенский собор может не выдержать сотен тысяч туристов

(Казань, 23 марта, «Татар-информ», Оксана Романова). Успенский собор, внесенный летом 2017 года в список объектов ЮНЕСКО, может не выдержать туристический поток, ожидаемый в Свияжске на уровне 300 – 400 тыс. человек за сезон. В связи с этим в настоящее время прорабатываются нормативы посещения храма, рассказал в эксклюзивном интервью ИА «Татар-информ» бригадир реставрационных работ в Свияжске, художник-реставратор I категории Межобластного научно-реставрационного художественного управления (МНРХУ, Москва – прим. Т-и) Валерий Косушкин.

«Если, как ожидается, будет больше 300 – 400 тысяч туристов в сезон, то может постройка просто не выдержать. Еще в советское время в соборе Святой Софии в Киеве (построен в первой половине XI века князем Ярославом Мудрым на месте победы над печенегами в 1036 году – прим. Т-и), который посещало гигантское количество туристов, проводились замеры. Оказалось, что одного выдыхаемого людьми во время экскурсий воздуха набиралось почти с целое ведро воды. От этого сильно повышалась влажность», – пояснил Косушкин.

Буквально в настоящее время, по его словам, климатологи исследуют состояние Успенского собора Свияжска, чтобы дать рекомендации для его посещения.

«С открытыми дверями он стоять не будет – это можно гарантировать», – резюмировал реставратор, работавший в храмах Свияжска еще в 1970-х и участвовавший в их подготовке к номинации в список ЮНЕСКО с 2010 года.

Ранее о намерении ограничить после реставрации посещение Успенского собора в Свияжске заявляло Министерство культуры РТ.



