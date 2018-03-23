ТТС оплатил стоимость упавшей с подъемника в автосервисе «БМВ» в Казани

(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). «ТрансТехСервис» возместил ущерб владельцам машин, которые пострадали в автосервисе «ТТС-Гарант» в Казани. Инцидент произошел в начале марта – автомобиль марки «БМВ», который находился на подъемнике, упал на «Тойоту».

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», инцидент произошел 3 марта. На фото видно, что «БМВ» буквально лежит на «Тойоте».

Как сообщили агентству в пресс-службе «ТТС», владельцу японской машины была выплачена сумма превышающая рыночную стоимость авто, а владелец немецкой иномарки получил компенсацию всех затрат, связанных с обслуживанием и ремонтом машины.

«”ТрансТехСервис” со своей стороны, подтвердил, что происшествие в “ТТС-Гарант” случилось из-за невнимательности и неосторожности мастеров сервисного центра. Мы понимаем, что несем ответственность перед каждым нашим клиентом, поэтому соблюдение их интересов в любой ситуации – первоочередная задача нашей компании», – говорится в сообщении дилера.