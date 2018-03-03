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«Тойота» без тормозов сбила «БМВ» в автосервисе в Казани

3 марта 2018, 20:59 , Фото: соцсети

«Тойота» без тормозов сбила «БМВ» в автосервисе в Казани В результате ЧП немецкий автомобиль слетел с подъемника.

(Казань, 3 марта, «Татар-информ»). Фотографиями «Тойоты» без тормозов, сбившей с подъемника «БМВ» в автосервисе «ТТС Гарант» в Казани делятся пользователи соцсетей.

По неподтвержденным данным, «Тойоте» в мастерской поменяли тормозные колодки. Прежде чем тронуться с места, водитель японской легковушки не прокачал новые тормоза. На скорости автомобиль влетел в автосервис. Не сумев вовремя затормозить, «японец» сбил с подъемника «БМВ».

В результате ДТП оба автомобиля получили незначительные повреждения.


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