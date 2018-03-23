Тарасова назвала «серебро» чемпионата мира «реабилитацией» за неудачный прокат на Олимпиаде

(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). Фигуристка из Татарстана Евгения Тарасова назвала серебряную медаль чемпионата мира в Милане «реабилитацией» за неудачный прокат произвольной программы на Олимпиаде в Корее. Об этом спортсменка заявила официальному сайту Федерации фигурного катания России.

Тарасова отметила, что после Олимпийских игр на чемпионате мира было тяжело, но они с Владимиром Морозовым сумели справиться с напряжением. «Мы рады, что справились с напряжением и усталостью. Не всё получилось в программе, но старались, выкладывались на все сто. Нам удалось реабилитироваться за неудачный прокат произвольной программы в Корее. Я учла свои ошибки и старалась их не повторить. Но Олимпиады в мыслях у меня точно не было. Самый главный итог этого сезона, что сохраняется прогресс. Мы не стоим на месте, добавляем, прогрессируем. И в техническом плане, и в хореографическом. Не все ожидания мы оправдываем, и болельщиков, и зрителей, но мы – молодые, у нас есть время наверстать ещё то, чего нам не хватает. На прошлом чемпионате мира мы были третьими, сейчас поднялись на ступеньку вверх, стали вторыми», – заявила фигуристка.

На чемпионате мира по фигурному катанию в Милане российская пара Тарасова/Морозов стали вторыми, уступив лишь представителям сборной Германии Савченко/Массо. Третье место заняли французы Джеймс/Дипре.

