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Фигуристка из Татарстана Тарасова в паре с Морозовым стала вице-чемпионкой мира

23 марта 2018, 11:52

Российская пара уступила лишь немецкой паре Алена Савченко/Брюно Массо – в произвольной программе немцы установили мировой рекорд.
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(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали серебряные награды чемпионата мира в Милане в соревнованиях спортивных пар. В сумме за короткую и произвольную программы россияне получили 225,53 балла, сообщает «Р-Спорт».

Первыми стали немцы Алена Савченко и Брюно Массо: фигуристы установили два мировых рекорда (в произвольной программе и сумме баллов). «Бронза» на счету французских фигуристов Ванессы Джеймс и Моргана Сипре.

Для пары Тарасова/Морозов эта награда стала второй медалью крупных турниров в 2018 году – на Олимпиаде в Пхенчхане россияне были вторыми в командных соревнованиях.
 


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