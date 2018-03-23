Фигуристка из Татарстана Тарасова в паре с Морозовым стала вице-чемпионкой мира

(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали серебряные награды чемпионата мира в Милане в соревнованиях спортивных пар. В сумме за короткую и произвольную программы россияне получили 225,53 балла, сообщает «Р-Спорт».

Первыми стали немцы Алена Савченко и Брюно Массо: фигуристы установили два мировых рекорда (в произвольной программе и сумме баллов). «Бронза» на счету французских фигуристов Ванессы Джеймс и Моргана Сипре.

Для пары Тарасова/Морозов эта награда стала второй медалью крупных турниров в 2018 году – на Олимпиаде в Пхенчхане россияне были вторыми в командных соревнованиях.

