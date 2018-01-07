Жену Аршавина сняли с рейса за хождение по салону самолета при взлете

(Казань, 7 января, «Татар-информ»). В аэропорту Шереметьево жену известного в недавнем прошлом футболиста Андрея Аршавина сняли с рейса Москва – Алма-Ата за хождение по салону самолета при взлете. Об этом говорится в публикации на сайте «Вести».

Во время руления самолета на взлет Алиса Казьмина пошла за упавшим подгузником, чтобы поменять его ребенку. Бортпроводники потребовали от нее сесть на место и подождать некоторое время, пока самолет взлетит и наберет высоту. Молодая женщина замечания проигнорировала и продолжала ходить по салону.

Командир экипажа дал команду остановить самолет и вызвал полицию. Молодую маму сняли с рейса и провели с ней воспитательную беседу. В Алма-Ату она отправилась на другом самолете.