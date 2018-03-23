В США начали действовать пошлины на импорт металлов

(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). В США вступил в силу указ, подписанный американским лидером Дональдом Трампом 9 марта, о пошлинах на импорт металлов. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет о налоге на сталь в размере 25 процентов, на алюминий – 10 процентов.

До 1 мая закон не коснется таких стран, как Австралия, Аргентина, Бразилия, Канада, Мексика, Корея, а также стран Евросоюза. В течение этого времени Трамп обдумает свое решение о том, ввести ли пошлины или оставить страны без них.

Администрация США введет наблюдение за импортом стали и алюминия из этих стран. В случае необходимости могут быть установлены квоты.

Тем странам, которые вошли в список, предоставлено право обсудить с Соединенными Штатами вопрос исключения из него.