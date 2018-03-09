Трамп подписал указ о введении пошлин на сталь и алюминий

(Казань, 9 марта, «Татар-информ»). США официально ввели пошлины на сталь и алюминий. Соответствующий указ подписал американский лидер Дональд Трамп, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на The Hill.

Налог на сталь составит 25 процентов, на алюминий – 10 процентов. Он начнет действовать через 15 дней. При этом за Президентом США остается право в любое время повышать или понижать тарифы, а также отменять или вводить пошлины для отдельных стран. Трамп объяснил подписание указа защитой нацбезопасности страны.

Пока новшества не коснулись Канады и Мексики. Австралия и некоторые другие страны будут иметь особые условия. Что касается России, то пошлины могут повлиять на деятельность российских сталелитейных компаний (НЛМК и Evraz), которые поставляют слябы на свои американские предприятия.

Ранее Канада пригрозила ответом США в случае введения в ее отношении пошлин.