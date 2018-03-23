Рустам Минниханов поручил включить в Google Translate татарский язык

(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). Рассмотреть возможность включения татарского языка в онлайн-переводчик Google Translate поручил главе Минсвязи РТ Роману Шайхутдинову Президент РТ Рустам Минниханов. Об этом сообщает пресс-служба лидера республики.

О татарском языке речь зашла на встрече с представителями татарской диаспоры Швейцарии в Женеве, где тему сохранения языка затронула Гульжихан Кашаева, чья семья переехала более 10 лет назад. По ее словам, в семье стараются не потерять родного языка и обучить ему троих детей. Она и подала идею с Google Translate.

Кроме общения с представителями диаспоры, Рустам Минниханов вручил руководителю Ассоциации татар и башкир «Юлдаш» Регине Щеголевой благодарность Президента Татарстана за особый вклад в сохранение и развитие языка, культуры и традиций татарского народа.