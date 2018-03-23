Рустам Минниханов в Женеве: Сегодня только 30 процентов татар проживают в Татарстане

(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). На сегодняшний день только 30 процентов татар проживают в Татарстане, остальные – в других регионах России и за рубежом. Об этом на встрече с представителями татарской диаспоры Швейцарии в Женеве заявил Президент РТ Рустам Минниханов.

«В условиях масштабной глобализации есть риск исчезновения многих языков. Это большая проблема. Поэтому необходимо использовать все возможности, чтобы этого не допустить», – цитирует лидера республики пресс-служба Президента РТ.

По его словам, в Татарстане существует ряд проектов, призванных объединить татар по всему миру. В частности, желающие изучать татарский язык могут это сделать с помощью программы «Ана теле». Кроме того, ежегодно организуются детские лагеря «Сэлэт», работает татарский спутниковый телеканал «ТНВ-Планета».

Напомним, Ассоциация татар и башкир «Юлдаш» была создана в Женеве в 2015 году. В ее состав вошли 13 активистов. Всего в Швейцарии проживают порядка 150 татар и башкир.

По словам руководителя ассоциации Регины Щеголевой, активисты регулярно проводят различные мероприятия, с 2010 года в Женеве празднуют Сабантуй.