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Политика

Президенту Эстонии было сложно поздравлять Путина с победой на выборах

22 марта 2018, 15:42

В числе причин называется «отсутствие честных и свободных выборов» и «агрессия против Украины».
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(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). Председатель комиссии по иностранным делам Рийгикогу Марко Михкельсон заявил, что Президенту Эстонии Керсти Кальюлайд было сложно поздравлять Владимира Путина с победой на выборах Президента РФ. Об этом сообщает RT со ссылкой на интервью Михкельсона ERR.

По словам Михкельсона, решение о поздравлении далось Кальюлайд нелегко в том числе из-за «отсутствия в РФ демократического строя и честных свободных выборов, агрессии против Украины, вмешательства в выборы в других странах и угроз новым оружием».

Председатель комиссии по иностранным делам Рийгикогу также поделился публикацией американского сенатора Джона Маккейна в соцсети Twitter: по мнению сенатора, поздравление Путина Президентом США Дональдом Трампом является «оскорблением каждого гражданина России».


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