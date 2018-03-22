Президенту Эстонии было сложно поздравлять Путина с победой на выборах

(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). Председатель комиссии по иностранным делам Рийгикогу Марко Михкельсон заявил, что Президенту Эстонии Керсти Кальюлайд было сложно поздравлять Владимира Путина с победой на выборах Президента РФ. Об этом сообщает RT со ссылкой на интервью Михкельсона ERR.

По словам Михкельсона, решение о поздравлении далось Кальюлайд нелегко в том числе из-за «отсутствия в РФ демократического строя и честных свободных выборов, агрессии против Украины, вмешательства в выборы в других странах и угроз новым оружием».

Председатель комиссии по иностранным делам Рийгикогу также поделился публикацией американского сенатора Джона Маккейна в соцсети Twitter: по мнению сенатора, поздравление Путина Президентом США Дональдом Трампом является «оскорблением каждого гражданина России».