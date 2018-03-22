В Татарстане разрабатывается концепция цифровой трансформации

(Казань, 22 марта, «Татар-информ», Алия Замалеева). В Татарстане специальная межведомственная рабочая группа разрабатывает концепцию цифровой трансформации республики. Об этом сообщил Премьер-министр РТ Алексей Песошин на заседании парламента, выступая с отчетом о работе Правительства региона за 2017 год.

Алексей Песошин подчеркнул, что сегодня ключевым фактором производства, коренным образом повышающим производительность труда и конкурентоспособность, в конечном итоге, обеспечивающим экономический рост, становится готовность к переходу на новый технологический уклад. Этот уклад, по словам выступающего, основан на глубокой цифровизации всех процессов и является основой новой цифровой экономики.

«Наша цель на перспективу – через развитие цифровой индустрии провести трансформацию в традиционных отраслях. Конечно, это требует не только инфраструктурных изменений, но и принципиально нового подхода к подготовке кадров», – отметил глава республиканского Правительства.

Напомнив, что в 2018 году Стратегии-2030 исполняется три года, Песошин сообщил, что с учетом текущих тенденций и изменений в мире будут подготовлены предложения по уточнению этого документа, в том числе в части цифровой трансформации республики.