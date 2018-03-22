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Алексей Песошин: «Мусоросжигательному заводу быть, и быть обязательно»

22 марта 2018, 12:25 , Фото: http://president.tatar.ru

Алексей Песошин: «Мусоросжигательному заводу быть, и быть обязательно» Премьер-министр Татарстана рассказал, что для мусоросжигательного завода уже приобретен участок.
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(Казань, 22 марта, «Татар-информ», Алия Замалеева). Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин уверен в необходимости строительства в Казани мусоросжигательного завода.

«Мое мнение – мусоросжигательному заводу быть, и быть обязательно», – заявил он сегодня на заседании Государственного Совета республики, выступая с отчетом о деятельности Правительства региона в 2017 году.

Премьер, отвечая на вопрос депутата Ильшата Аминова, сообщил, что для мусоросжигательного завода приобретен участок. По его словам, сейчас ведется проработка инженерной инфраструктуры, происходит планировка участка, определяются защитные зоны.

 


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