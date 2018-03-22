Алексей Песошин: «Мусоросжигательному заводу быть, и быть обязательно»

(Казань, 22 марта, «Татар-информ», Алия Замалеева). Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин уверен в необходимости строительства в Казани мусоросжигательного завода.

«Мое мнение – мусоросжигательному заводу быть, и быть обязательно», – заявил он сегодня на заседании Государственного Совета республики, выступая с отчетом о деятельности Правительства региона в 2017 году.

Премьер, отвечая на вопрос депутата Ильшата Аминова, сообщил, что для мусоросжигательного завода приобретен участок. По его словам, сейчас ведется проработка инженерной инфраструктуры, происходит планировка участка, определяются защитные зоны.