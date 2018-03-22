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Общество, Hi-Tech

Цукерберг признал вину в утечке данных 50 миллионов пользователей

22 марта 2018, 10:11

Данные пользователей соцсети оказались в распоряжении компании Cambridge Analytica, которая была связана с президентской кампанией 2016 года в США.
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(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг сделал заявление по поводу скандала с утечкой данных более 50 млн пользователей, которые оказались в распоряжении компании Cambridge Analytica. Об этом сообщает РБК.

Цукерберг признал, что руководством соцсети были допущены ошибки. Он пообещал, что его команда предпримет шаги, которые позволят не допустить подобную ситуацию в будущем.

Все программы, которые получили доступ к большому объему данных, будут досконально исследованы. Кроме того, анализу подвергнутся все приложения, которые ведут подозрительную деятельность. По словам Цукерберга, отказавшиеся от проверки будут «забанены».

Скандал, связанный с Cambridge Analytica и утечкой данных пользователей, разразился в минувшие выходные. Во время предвыборной кампании в США компания собирала информацию об американском электорате для команды Дональда Трампа.

 


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