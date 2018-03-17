Facebook заблокировал аккаунт партнеров Дональда Трампа по предвыборной кампании

(Казань, 17 марта, «Татар-информ»). Facebook заблокировал аккаунт британской аналитической компании Cambridge Analytica – партнера Президента США Дональда Трампа по предвыборной кампании, пишут «Известия».
Руководство Facebook обвинило аналитиков в том, что они нарушили политику соцсети о неразглашении данных пользователей.
Сотрудники Cambridge Analytica воспользовались информацией о 250 тыс. пользователей, переданной им профессором Кембриджского университета. Он разработал приложение, составляющее психологические портреты людей по их аккаунтам.
Напомним, что в 2016 году во время предвыборной кампании в США компания Cambridge Analytica занималась собирала в соцсетях информацию об американском электорате для команды Дональда Трампа.