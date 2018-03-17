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Facebook заблокировал аккаунт партнеров Дональда Трампа по предвыборной кампании

17 марта 2018, 22:50

Британская аналитическая компания Cambridge Analytica нарушила политику соцсети о неразглашении данных пользователей.
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(Казань, 17 марта, «Татар-информ»). Facebook заблокировал аккаунт британской аналитической компании Cambridge Analytica – партнера Президента США Дональда Трампа по предвыборной кампании, пишут «Известия».

Руководство Facebook обвинило аналитиков в том, что они нарушили политику соцсети о неразглашении данных пользователей.

Сотрудники Cambridge Analytica воспользовались информацией о 250 тыс. пользователей, переданной им профессором Кембриджского университета. Он разработал приложение, составляющее психологические портреты людей по их аккаунтам.

Напомним, что в 2016 году во время предвыборной кампании в США компания Cambridge Analytica занималась собирала в соцсетях информацию об американском электорате для команды Дональда Трампа.
 


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