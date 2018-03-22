Появилось видео смертельного ДТП под Нижнекамском

(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). Очевидцы выложили в социальных сетях видеозапись смертельного ДТП под Нижнекамском.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что авария произошла сегодня около семи утра на 1-м километре автодороги Заинск – Набережные Челны.

По предварительной версии, виновником ДТП стала автоледи, управлявшая автомобилем «Лада Гранта».

По невыясненным пока причинам, женщина выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с грузовиком «Вольво». От удара легковушку отбросило на обочину и автомобиль врезался в осветительную опору.

В результате ДТП 42-летняя женщина-водитель от полученных травм скончалась на месте происшествия.