(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). 42-летняя женщина погибла в ДТП под Нижнекамском, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД по РТ.

Сегодня около семи утра на 1-м километре автодороги Заинск – Набережные Челны – Альметьевск произошло столкновение автомобиля «Лада» с большегрузом «Вольво».

По предварительным данным, автоледи за рулем отечественной легковушки не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулась с грузовиком «Вольво».

Удар был такой силы, что «Лада» вылетела с дороги и врезалась в фонарный столб. В результате аварии 42-летняя женщина-водитель от полученных травм скончалась.

На месте смертельного ДТП работают следователи.

