РБК решил отозвать работающих в Госдуме журналистов

(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). Медиахолдинг РБК решил с 21 марта отозвать из Государственной Думы всех работающих надо освещением ее деятельности журналистов.

Этот шаг вызван заключением Комиссии ГД по этике, которая не нашла нарушений в поведении председателя Комитета по международным делам нижней палаты парламента Леонида Слуцкого.

При этом издание отмечает, что отказ от работы в Госдуме не отразится на оперативности и качестве освещения ее деятельности.

ИД «Коммерсантъ» же заявил о разочарованности вердиктом комиссии ГД. В ответ редакция издательского дома «поставила точку во взаимоотношениях» со Слуцким в качестве ньюсмейкера и с Комиссией по этике.

Жалобы на домогательства парламентария подавали продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук и корреспондент «Русской службы Би-би-си» Фарида Рустамова. О приставаниях также сообщала заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе.