Комиссия Госдумы по этике признала поведение Слуцкого нормальным

(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). Комиссия Госдумы по этике не нашла нарушений в поведении председателя думского комитета по международным делам Леонида Слуцкого, сообщает РИА Новости.
Председатель комиссии Отари Аршба отметил, что обвинения в адрес главы депутата в преддверии президентских выборов носили «целенаправленный и спланированный» характер.
Жалобы на домогательства Слуцкого в комиссию направляли продюсер телекомпании «Дождь» Дарья Жук и корреспондент Русской службы BBC Фарида Рустамова..