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Комиссия Госдумы по этике признала поведение Слуцкого нормальным

21 марта 2018, 21:34

Обвинения в адрес главы депутата носили «целенаправленный и спланированный» характер, сказал председатель комиссии.
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(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). Комиссия Госдумы по этике не нашла нарушений в поведении председателя думского комитета по международным делам Леонида Слуцкого, сообщает РИА Новости.

Председатель комиссии Отари Аршба отметил, что обвинения в адрес главы депутата в преддверии президентских выборов носили «целенаправленный и спланированный» характер.

Жалобы на домогательства Слуцкого в комиссию направляли продюсер телекомпании «Дождь» Дарья Жук и корреспондент Русской службы BBC Фарида Рустамова..


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