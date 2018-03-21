В офисе «Рубина» прошли обыски

(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). В офисе казанского футбольного клуба «Рубин» прошла следственная проверка. Об этом агентству сообщили в футбольном клубе.
«Сотрудниками следственного комитета была проведена проверка трудовых договоров игроков ФК „Рубин“ по поступившему заявлению о возможных нарушениях», – прокомментировали в пресс-службе.
Материал о возможных причинах обысков читайте на портале «События» по ссылке.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Рубин первым протестирует «Екатеринбург Арену» в матче с «Уралом».