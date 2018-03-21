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Спорт

В офисе «Рубина» прошли обыски

21 марта 2018, 21:06

Следователи проверили трудовые договоры игроков клуба.
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(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). В офисе казанского футбольного клуба «Рубин» прошла следственная проверка. Об этом агентству сообщили в футбольном клубе. 

«Сотрудниками следственного комитета была проведена проверка трудовых договоров игроков ФК „Рубин“ по поступившему заявлению о возможных нарушениях», –  прокомментировали в пресс-службе.

Материал о возможных причинах обысков читайте на портале «События» по ссылке.

 Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Рубин первым протестирует «Екатеринбург Арену» в матче с «Уралом».


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