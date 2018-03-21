«Рубин» первым протестирует «Екатеринбург Арену» в матче с «Уралом»

(Казань, 21 марта, «Татар-информ», Мария Рудакова). Первой игрой на новой «Екатеринбург Арене» станет матч хозяев с казанским «Рубином». Игра 24 тура РФПЛ станет тестовой перед чемпионатом мира по футболу и пройдет на стадионе 1 апреля.

Перед игрой с «Рубином» екатеринбургская команда проведет тренировки в городе Пафос с 20 по 29 марта.

«В составе уральской команды не будет Никиты Чернова, который отправился в расположение молодёжной сборной России, а также Вараздата Арояна, вызванного в сборную Армении. Вместе с главной командой на сбор полетел нападающий молодёжного состава Николай Сидоркин», — сообщает пресс-служба команды.

Билеты на первый матч на «Екатеринбург Арене» уже поступили в продажу. Всего перед Чемпионатом мира в Екатеринбурге пройдет 3 тестовых матча. Кроме «Рубина» на новый стадион выйдут московский «Спартак» и пермский «Амкар».

«Урал» выпустил отдельные абонементы на эти три встречи. На новом стадионе будут представлены специальные секторы для разных категорий болельщиков.

Также уже в матче с «Рубином» будут протестированы новые скайбоксы (комфортабельные просторные кабинеты с панорамным видом на поле) для самых привилегированных болельщиков. Стоимость скайбокса на одну игру — от 70 000 рублей.