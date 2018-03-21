(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). Глава Федерации профсоюзов РТ Татьяна Водопьянова госпитализирована в медико-санитарную часть КФУ. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила пресс-секретарь Федерации профсоюзов РТ Ирина Пузакова.

По предварительным данным, женщину госпитализировали с гипертоническим кризом.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в отношении Водопьяновой возбуждено уголовное дело, ее подозревают в коммерческом подкупе. В связи с этим сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ нагрянули к ней домой с обысками. Позже сама Водопьянова сообщила ИА «Татар-информ», что заявление на нее написало руководство санатория «Бакирово», которое было уличено в систематических крупных хищениях, а следком оказывал на нее психологическое давление.

По словам близких Водопьяновой, она находится в тяжелом состоянии.