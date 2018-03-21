Татьяна Водопьянова: В СК обратился бывший руководитель санатория «Бакирово»

(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). Глава Федерации профсоюзов РТ Татьяна Водопьянова прокомментировала ИА «Татар-информ» обстоятельства, при которых оказалась фигурантом уголовного дела. По ее словам, в СК обратилось бывшее руководство санатория, уличенное профсоюзами в хищениях

«Уголовное дело возбуждено на основе наветов со стороны бывшего руководства санатория “Бакирово”, которое было уличено нами в систематических крупных хищениях», – сказала ИА «Татар-информ» Татьяна Водопьянова.

«Мы уже обращались по этому поводу в правоохранительные органы и будем настаивать на возбуждении уголовного дела. Также мы готовим заявления и по другим эпизодам, которые вскрылись в ходе наших проверок финансово-хозяйственной деятельности санатория “Бакирово”», – добавила она.

По словам Водопьяновой, никаких противоправных поступков она не совершала. А якобы «признательные показания» были получены следствием при помощи психологического давления.

«Вчера я была приглашена в Управление СКР по Татарстану для беседы. В течение 6 часов на меня оказывалось психологическое давление, я была лишена возможности пригласить адвоката. Под угрозой оказаться в камере я была вынуждена дать показания, которые впоследствии расценили как признательные. Никакой вины за собой я не чувствую, после консультаций с адвокатом, будет решаться вопрос об обращении в прокуратуру», – пояснила Водопьянова.

Глава Федерации профсоюзов РТ подчеркнула, что, тем не менее, готова сотрудничать со следствием, предоставить все необходимые документы и пояснения.