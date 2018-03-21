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Политика

Песков назвал спекуляцией сообщения СМИ об отставке Лаврова

21 марта 2018, 19:56

Пресс-секретарь Президента РФ призвал поздравить главу МИД с днем рождения.
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(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков порекомендовал не обращать внимания на спекуляции СМИ об уходе Сергея Лаврова с поста главы МИД России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Давайте поздравим Сергея Викторовича с днем рождения и не будем обращать внимания на спекуляции!» — цитирует Пескова агентство.

В среду, 21 марта, министру иностранных дел РФ исполнилось 68 лет. День рождения он встретил в Токио, где находится в рабочей поездке.

Ранее в СМИ появилась информация о готовящейся отставке Сергея Лаврова.


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