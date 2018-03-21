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Политика

СМИ: Лавров покинет пост главы МИД России

21 марта 2018, 16:34

По словам источника, в случае отставки Лавров займет почетную должность — например, в Совете безопасности России.
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(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). Лавров хочет оставить пост министра иностранных дел, сообщает телеканал RTVI со ссылкой на свои источники в МИД РФ.

«То, что он давно хотел уйти, ни для кого не секрет», — рассказал один из источников телеканала. До президентских выборов Лавров доработал по настоятельной просьбе Владимира Путина.

Пост главы российского МИД может занять один из действующих заместителей министра или представитель администрации президента.

По словам источника, в случае отставки Лавров займет почетную должность — например, в Совете безопасности России.


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