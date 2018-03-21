Экзамены по географии и информатике открыли досрочный этап ЕГЭ в Татарстане

(Казань, 21 марта, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сегодня в Татарстане экзаменами по географии и информатике и ИКТ открылся досрочный этап ЕГЭ. На экзамены пришел 61 человек, из них восемь выбрали географию и 53 – информатику и ИКТ.

«Начинается досрочный этап государственной итоговой аттестации. Мы подготовили три пункта проведения экзамена – два в Казани и один в Набережных Челнах. Сегодня сдают экзамены выпускники прошлых лет, а также школьники, которым нужно будет уехать на спортивные соревнования. Есть также категории людей, которые планируют обучение за рубежом. То есть у них у всех есть уважительные причины для того, чтобы сдавать ЕГЭ в досрочный период», – рассказал первый заместитель министра образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

Он отметил, что главное новшество досрочного ЕГЭ в этом году – печать контрольно-измерительных материалов в аудиториях и сканирование бланков заданий. «Этот процесс идет без сложностей, – подчеркнул первый замминистра. – Надеемся, что выпускники прошлых лет покажут нам прекрасные результаты».

Пункты проведения экзаменов оборудованы средствами видеонаблюдения и металлорамками. Всего на досрочном этапе ЕГЭ в Татарстане, который продлится до 11 апреля, планируется работа 53 общественных наблюдателей.

«К экзаменам подготовились все – Министерство образования и науки республики, руководители пунктов проведения экзамена, общественные наблюдатели, Департамент надзора и контроля в сфере образования министерства. Я считаю, что все мы, как одна команда, должны работать на результат», – заявил Ильсур Хадиуллин.

Следующий экзамен состоится 23 марта – по русскому языку. Этот предмет оказался наиболее востребованным у выпускников, на него заявилось 603 человека.