В Татарстане более тысячи человек сдадут ЕГЭ по 14 предметам в досрочный период

(Казань, 20 марта, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В России, в том числе и в Татарстане, 21 марта стартует досрочный этап единого государственного экзамена, который продлится до 11 апреля. Для участия в нем в республике заявилось более 1 тыс. человек по 14 общеобразовательным предметам. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Минобрнауки РТ.

На досрочном этапе ЕГЭ будут задействованы три пункта проведения экзамена (ППЭ). В частности, на базе русско-татарской школы № 13 и школы № 127 в Казани, а также в школе № 6 Набережных Челнов.

«На каждом экзамене будет применяться технология печати контрольных измерительных материалов в аудиториях ППЭ и перевод бланков ответов участников в электронный вид. В этой связи Министерством образования и науки Татарстана данные ППЭ полностью оснащены новыми принтерами и сканерами», – рассказал представитель пресс-службы министерства.

Как обычно, пункты проведения экзаменов будут оборудованы средствами видеонаблюдения и металлорамками.

На досрочном ЕГЭ в Татарстане планируется работа 53 общественных наблюдателей (представители вузов и Российского союза студентов), 54 членов Государственной экзаменационной комиссии из Департамента надзора и контроля в сфере образования Минобрнауки РТ, вузов республики, регионального центра обработки информации, общеобразовательных организаций и т. д. Также будут задействованы 106 экспертов предметных комиссий республики для проверки ответов экзаменационных работ участников.

В этом году у выпускников наиболее востребованы такие предметы, как русский язык (603 человека), математика профильного уровня (474 человека), обществознание (378 человек), биология (228 человек), история (132 человека), физика (178 человек), химия (149 человек), отметили в пресс-службе.

Досрочный этап ЕГЭ 21 марта откроют экзамены по географии и информатике и ИКТ. Следующий экзамен состоится 23 марта – по русскому языку. 26 марта участники госэкзамена сдадут историю и химию.

Экзамен по иностранным языкам (устная часть) пройдет 28 марта, 30 марта – по математике базового и профильного уровней, 2 апреля – по иностранным языкам, биологии и физике, 4 апреля – по обществознанию и литературе. Резервные дни предусмотрены с 6 по 11 апреля.

В прошлом году для участия в досрочном ЕГЭ в Татарстане заявился 1161 человек (в 2016 году таких желающих было 339) по 14 общеобразовательным предметам.

Основной этап ЕГЭ пройдет с 28 мая по 2 июля.