Посол Британии пропустит встречу в МИД России по «делу Скрипаля»

(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). Посол Великобритании в России Лори Бристоу не будет участвовать во встрече по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в МИД 21 марта. Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на Посольство Великобритании в Москве.

«Посол Великобритании не примет участия в сегодняшней встрече в МИД России. Мы рассматриваем возможность участия на рабочем уровне», — заявил сотрудник посольства.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия настаивает на сотрудничестве с Великобританией по делу Скрипаля.