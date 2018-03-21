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Политика

Лавров: Россия настаивает на сотрудничестве с Великобританией по делу Скрипаля

21 марта 2018, 10:18

Вопросы, которые возникают у России к Британии по делу Скрипаля, абсолютно профессиональны, понятны и предельно конкретны, заметил Сергей Лавров.
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(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). Россия настаивает на сотрудничестве с Великобританией в расследовании дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в соответствии с конвенцией о запрещении химического оружия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МИД РФ Сергея Лаврова.

«И мы подтвердили, что Россия не только готова к сотрудничеству в этом вопросе, она настаивает на сотрудничестве в полном соответствии с положениями конвенции о запрещении химического оружия, и главное, чтобы на это согласилась и британская сторона», — заявил Лавров по итогам переговоров с японским коллегой Таро Коно.

Вопросы, которые возникают у России к Великобритании по делу Скрипаля, абсолютно профессиональны, понятны и предельно конкретны, заметил министр.

Ранее сообщалось, что Сергей Лавров упрекнул Британию в преждевременных выводах по делу Скрипаля.


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