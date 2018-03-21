С обысками к главе федерации профсоюзов РТ Водопьяновой нагрянули оперативники

(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). Домой к председателю федерации профсоюзов Татарстана Татьяне Водопьяновой нагрянули сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ, сообщил ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД по РТ.

Как выяснилось, главу профсоюзов Татарстана подозревают в коммерческом подкупе с вымогательством.

По информации МВД по РТ, в 2015 году Водопьянова дала указание главному врачу санатория «Бакирово» заключить от имени учреждения договор о страховании ее жизни. При этом, по информации оперативников, Водопьянова угрожала главврачу увольнением за неисполнение ее указания.

Как установили оперативники УЭБ и ПК МВД по РТ, договор был заключен на полмиллиона рублей. Страховые взносы по договору за Водопьянову выплачивал санаторий.

Спустя год, тот факт, что Водопьянова дожила до окончания срока договора, был расценен страховой компанией как страховой случай, и ей, по информации МВД по РТ, была выплачена страховая премия в размере более чем 430 тысяч рублей.

Подобные схемы, как выясняется, были прокручены не в первый раз, в предыдущие годы санаторий «Бакирово» также заключал договор о страховании жизни председателя профсоюзов Татарстана.

В настоящее время оперативники продолжают обыски.

Следком по РТ возбудил уголовное дело.