Лавров упрекнул Лондон в преждевременных выводах по «делу Скрипаля»

(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). Лондон делает выводы по делу об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери до завершения расследования, когда еще не вынесен приговор. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МИД РФ Сергея Лаврова.

«Обращу внимание: все это делается в период, когда расследование не завершено и займет, по констатации профессионалов из Скотленд-Ярда, месяцы, когда еще не состоялся суд, когда нет никакого приговора. Так что англосаксонская система права пополняется новыми и очень интересными прецедентами», — сказал Лавров после переговоров с главой МИД Японии Таро Коно.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, ранее осужденный в России за шпионаж, и его дочь подверглись 4 марта воздействию неизвестного вещества. Их нашли без сознания в британском Солсбери. Великобритания без всяких доказательств обвинила Россию в причастности к отравлению.

Пресс-секретарь Президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Лондону придется подкрепить свои обвинения по делу Скрипаля или извиниться.