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Сергей Демидов стал руководителем исполкома Алексеевского района РТ

21 марта 2018, 08:08

Сергей Демидов стал руководителем исполкома Алексеевского района РТ Решение принято по результатам конкурса на замещение должности руководителя исполкома.
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(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). Сергей Демидов назначен руководителем исполнительного комитета Алексеевского района Татарстана. Соответствующее решение Совета муниципалитета опубликовано на официальном портале правовой информации РТ.

Решение принято по результатам конкурса на замещение данной должности, отмечается в документе.

Ранее, 22 февраля, Совет Алексеевского района утвердил Демидова исполняющим обязанности руководителя исполкома. До того момента он работал первым заместителем министра земельных и имущественных отношений РТ.  


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