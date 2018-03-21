Сергей Демидов стал руководителем исполкома Алексеевского района РТ

(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). Сергей Демидов назначен руководителем исполнительного комитета Алексеевского района Татарстана. Соответствующее решение Совета муниципалитета опубликовано на официальном портале правовой информации РТ.
Решение принято по результатам конкурса на замещение данной должности, отмечается в документе.
Ранее, 22 февраля, Совет Алексеевского района утвердил Демидова исполняющим обязанности руководителя исполкома. До того момента он работал первым заместителем министра земельных и имущественных отношений РТ.