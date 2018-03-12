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Минобороны России запустит серийное производство ракет «Авангард»

12 марта 2018, 06:44

Практические испытания комплекса «подтвердили реализуемость выбранного подхода», сообщил замглавы Минобороны РФ.
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(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). Минобороны России подписало контракт на серийное производство ракетного комплекса «Авангард». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы Минобороны РФ Юрия Борисова.

Система «Авангард», о которой говорил Президент России Владимир Путин, хорошо испытана, заметил Борисов.

«Скажу больше, мы имеем контракт на серийное производство этих систем. Так что это никакой не блеф, а реальные вещи», — заявил глава российского оборонного ведомства в интервью газете «Красная звезда».

Создание системы далось непросто, потому что температура на поверхности боевого блока достигает двух тыс. градусов, сказал замминистра.

«Он действительно летит в плазме. Поэтому проблема управления этим объектом и вопросы защиты стояли очень остро, но решения были найдены», — заметил Борисов.

Практические испытания комплекса подтвердили, что этот подход можно реализовать, сообщил замминистра.


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