США могут ввести санкции в отношении российских экспортных трубопроводов

(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). США рассматривают возможность введения санкций в отношении российских экспортных трубопроводов. Об этом сообщила официальный представитель Государственного департамента Хезер Науэрт, информирует RT.

По ее словам, речь идет о законе «О противодействии противникам Америки через санкции» в контексте строительства магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море «Северный поток-2». Она подчеркнула, что Соединенные Штаты не одобряют проект, который, по мнению властей, «подорвет энергобезопасность и стабильность Европы» и «даст России рычаг давления на Европу».

Также Науэрт анонсировала возможные санкции в связи с делом бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.