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Наука и образование

Прах Хокинга захоронят рядом с Ньютоном и Дарвином

20 марта 2018, 22:22

Поминальная служба будет организована в Кембридже 1 апреля.
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(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). Прах выдающегося английского физика-теоретика, космолога и популяризатора науки Стивена Хокинга захоронят рядом с могилами Исаака Ньютона и Чарльза Дарвина в Вестминстерском аббатстве. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».

Процедура захоронения состоится 31 марта с участием родственников, друзей и коллег ученого. Поминальная служба будет организована в Кембридже 1 апреля. Вспомнить Хокинга общественность придет в церковь Святой Марии Кембриджского университета.

Стивен Хокинг скончался 14 марта у себя дома в Кембридже в возрасте 76 лет.


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