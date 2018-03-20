Прах Хокинга захоронят рядом с Ньютоном и Дарвином

(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). Прах выдающегося английского физика-теоретика, космолога и популяризатора науки Стивена Хокинга захоронят рядом с могилами Исаака Ньютона и Чарльза Дарвина в Вестминстерском аббатстве. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».

Процедура захоронения состоится 31 марта с участием родственников, друзей и коллег ученого. Поминальная служба будет организована в Кембридже 1 апреля. Вспомнить Хокинга общественность придет в церковь Святой Марии Кембриджского университета.

Стивен Хокинг скончался 14 марта у себя дома в Кембридже в возрасте 76 лет.