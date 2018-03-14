Стивен Хокинг: чем известен английский физик

(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). Сегодня стало известно о смерти знаменитого английского ученого Стивена Хокинга. Он скончался у себя дома в Кембридже на 77-м году жизни. Об этом сообщила британская газета The Daily Mail.

Стивен Хокинг родился 8 января 1942 года в Оксфорде, куда эвакуировались из Лондона его родители, опасавшиеся немецких бомбардировок. В 1962 году окончил Оксфордский университет, а в 1965-м получил в Кембриджском университете степень доктора философии, защитив диссертацию о свойствах расширяющихся вселенных.

Уже юности у ученого стали проявляться признаки бокового амиотрофического склероза, которые впоследствии привели к параличу. В конце 1960-х он начал передвигаться на инвалидной коляске. В 1980-е физик потерял способность говорить и в дальнейшем общался с помощью синтезатора речи.

Хокинга принято считать одним из основоположников квантовой космологии. Помимо космологии, основной сферой его научных интересов была теоретическая физика. Заметное место в его работах занимало изучение черных дыр: он применил термодинамику к их описанию. В 1975 году исследователь разработал теорию о том, что черные дыры могут «испаряться» из-за явления, названное впоследствии «излучением Хокинга».

Ученый популяризировал науку и занимался гражданским активизмом. Его книги «Краткая история времени», «Черные дыры и молодые вселенные», «Мир в ореховой скорлупке» стали бестселлерами. Кроме того, Хокинг поддерживал такие идеи, как ядерное разоружение, всеобщее здравоохранение, а также борьбу с климатическими изменениями.