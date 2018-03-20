Все новости Татарстан Россия

Шоу-бизнес

Продюсер Максим Фадеев рассказал о своем отношении к Бузовой

20 марта 2018, 20:38

Продюсер отметил, что творчество Бузовой ему не близко.
Бузова купит для своей мамы «дом мечты» на берегу моря в Испании
Бузовой вызвали скорую помощь после концерта во Владивостоке
«Первый канал» закрывает шоу «Бабий бунт» с Ольгой Бузовой
Бузова сбежала из эфира «Первого канала»
Уроженка Казани попала в финал кастинга группы Serebro

(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). Популярный продюсер Максим Фадеев признался, что отдает должное уважение певице Ольге Бузовой. Об этом музыкант рассказал во время прямого эфира на своей страничке в Instagram.

Мэтр отметил, что ее успех очевиден. «Мне кажется, она все правильно делает – ровно так, как того требует сегодняшняя атмосфера», – сказал Фадеев, однако отметил, что творчество Бузовой ему не близко.

«Но с точки зрения события я уважаю тех людей, которые могут его создать. Поэтому у меня к ней уважение, и все», – признался продюсер.

Ранее сообщалось, что песня Бузовой «Она не боится» установила рекорд по количеству прослушиваний за одну минуту. До этого мировой рекорд принадлежал синглу Adele Hello. Также Бузова с успехом гастролировала по Дальнему Востоку со своим шоу «Под звуки поцелуев».

 

На новой неделе выйду в прямой эфир. Можете задавать вопросы уже здесь, в комментариях, на самые крутые отвечу в трансляции! 🖐🏻

Публикация от MAXIM FADEEV (@fadeevmaxim)


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter