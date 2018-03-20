В исправительных учреждениях Татарстана стартовала неделя проповедей

(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). В исправительных учреждениях Татарстана проходит неделя проповедей, сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман Татарстана.

Сегодня сотрудники ДУМ РТ в рамках недели проповедей посетили исправительную колонию № 18. Выездные проповеди также пройдут в колонии № 19 и СИЗО №1 в Казани, а также в колонии №5, расположенной в поселке Нижние Вязовые Зеленодольского района.

На встречах с заключенными даются наставления, сотрудники муфтията рассказывают об основах ислама, наиболее важных вопросах вероучения и истории пророков. Осужденных знакомят с памятниками многовекового татарского духовного наследия, с деятельностью и трудами выдающихся татарских богословов, в том числе Шигабутдина Марджани.

Религиозные деятели рассказывают также о нормах нравственности и традиционных ценностях ислама. Кроме того, в беседах с осужденными поднимаются вопросы об условиях покаяния и прощении грехов.

ДУМ РТ активно сотрудничает с УФСИН России по РТ на протяжении многих лет. Во всех исправительных учреждениях РТ функционируют молельные комнаты, в которых работают имамы, прошедшие специальную подготовку. Молельные комнаты в республиканских колониях посещают более 500 осужденных, которые совершают намаз и изучают Коран.

