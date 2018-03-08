В Татарстане из 11 тысяч заключенных более 500 человек соблюдают пост и законы шариата

(Казань, 8 марта, «Татар-информ»). Более 500 осужденных, отбывающих наказание в исправительных колониях Татарстана, соблюдают пост и законы шариата, а также постоянно посещают молельные комнаты. Такие данные привели на совещании в Галеевской мечети по итогам деятельности Духовного управления мусульман РТ по работе с заключенными. Об этом сообщает пресс-служба татарстанского муфтията.

С 2016 года Духовное управление мусульман РТ совместно с УФСИН России по РТ ведет активную воспитательную работу с мусульманами. Во всех колониях республики действуют молельные комнаты и работают имамы.

Помощник начальника УФСИН России по РТ по работе с верующими Рафаиль Давлеев в ходе совещания сообщил, что в данный момент в РФ отбывают наказание 620 тысяч человек, 30 тысяч из них – мусульмане. В Татарстане из 11 тысяч заключенных 520 человек исповедуют ислам. Республика признана лидером среди других регионов по части работы религиозных учреждений с заключенными, отметил он.

Так, в 2017 году колонии были обеспечены мясом к празднику Курбан-байрам, продуктами для проведения ифтаров и конкурсов чтецов Корана. Библиотеки исправительных учреждений пополнились религиозной литературой. Свыше двух тонн гушр-садаки также были переданы в одну из колоний Татарстана.

Глава ДУМ РТ Камиль хазрат Самигуллин подчеркнул, что работа с мусульманами, отбывающими наказание в колониях, – одна из главных задач, стоящих перед муфтиятом. «Я лично выезжаю в исправительные учреждения, встречаюсь с осужденными, читаю проповеди и отвечаю на их вопросы, чтобы наши единоверцы, допустившие ошибку, однажды вышли из заключения и смогли адаптироваться к жизни в нашем обществе и больше не сворачивали с законного пути», – сказал религиозный деятель.

