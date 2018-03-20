Автора эскиза памятника студенческим отрядам Татарстана назовут в апреле

(Казань, 20 марта, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Результаты республиканского конкурса на лучший эскизный проект и макет памятника студенческим трудовым отрядам Татарстана планируется анонсировать к 1 апреля. Об этом сообщил сегодня на брифинге в Кабинете Министров РТ директор Республиканского центра студенческих трудовых отрядов Ринат Садыков.

Стелу планируется открыть в честь 55-летия движения студенческих трудовых отрядов республики, которое отмечается в этом году. Она будет установлена в молодежном сквере около МЦ «Ак Барс». В России есть всего 10 подобных памятников.

«В настоящее время идут оценочные процедуры. Был создан экспертный совет по отбору лучшего эскиза и макета стелы студенческим трудовым отрядам. На данный момент идет экспертиза, достаточно непростая, как оказалось. Поэтому пока победителя мы назвать не можем. Думаю, что примерно 1 апреля анонсируем итоги конкурса. И станут понятны сроки изготовления, установки и монтажа стелы», – рассказал Садыков.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что специальная межведомственная комиссия выбирает лучшие эскизы из 17 конкурсантов, представивших свои проекты. Автор лучшего эскиза памятника получит 300 тыс. рублей от Министерства по делам молодежи и спорту РТ.