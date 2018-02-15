Автор эскиза памятника для молодежного сквера Казани получит 300 тысяч рублей призовых

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). Автор лучшего эскиза памятника студенческим трудовым отрядам для молодежного сквера Казани получит 300 тысяч рублей призовых от Министерства по делам молодежи и спорту РТ. В настоящий момент специальная межведомственная комиссия выбирает лучшие эскизы из 17 конкурсантов, представивших свои проекты. Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал замминистра по делам молодежи и спорту РТ Рустам Гарифуллин.

Увидеть и оценить лучшие работы, выбранные жюри, участники движения СТО смогут 17 февраля на третьем республиканском форуме студенческой трудящейся молодежи «Не словом, а делом!», который пройдет в Казани. Стела будет установлена в молодежном сквере около МЦ «Ак Барс», который два года назад был реконструирован командой помощника Президента РТ Наталии Фишман. В России установлено только 10 подобных памятников.

Как отметил директор Республиканского центра студенческих трудовых отрядов Ринат Садыков, памятник будет открыт в 2018 году по случаю 55-летия движения СТО в Татарстане. На сегодня изготовитель, источник финансирования установки и стоимость памятника не определены.

«Буквально на этой неделе прошло заседание экспертного совета по отбору лучших проектов. В состав экспертного совета вошли и представители мэрии Казани, и Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ, и Управления архитектуры и строительства Казани, Министерства по делам молодежи и спорту РТ. Было подано 17 работ. По задумке оргкомитета этого конкурса, было принято и реализовано решение о том, что в качестве основного количества участников конкурса мы видели студентов Казанского архитектурно-строительного университета и других профильных учебных заведений. Я должен отметить, что мы не ожидали получить такой высокий уровень работ, это действительно проекты с глубоким смыслом и содержанием», – рассказал Садыков.