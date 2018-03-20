Эксперт ЖКХ: В Казани ощущается нехватка общественных жилищных инспекторов

(Казань, 20 марта, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Острая нехватка общественных жилищных инспекторов ощущается в Казани. В городе должны работать как минимум 10 таких специалистов, реально же работают только пять человек. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» исполнительный директор Регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ РТ Дмитрий Романов.

«Эти пять человек действительно компетентны в сфере ЖКХ и готовы работать. Формирование института жилищных общественных инспекторов является приоритетной задачей в Татарстане. Это проект, который призван привлечь жителей к ответственности», – рассказал эксперт.

Дмитрий Романов уточнил, что жилищными инспекторами могут быть представители совета многоквартирного дома и те собственники, которые готовы работать на благо своих домов, взаимодействовать с управляющими компаниями.

«В Казани продолжаются активные поиски инициативных собственников, которые действительно будут помогать УК и жильцам домов. Формирование института общественных жилищных инспекторов является приоритетным направлением работы нашего центра», –подчеркнул исполнительный директор Регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ РТ.

Проект «Институт общественных жилищных инспекторов» призван привлечь жителей к участию в развитии современной сферы ЖКХ, повысить ответственность собственников и управляющих компаний к содержанию жилищного фонда и снизить количество жалоб людей на данную сферу.



