Жителей Татарстана волнуют вопросы начислений в счетах-фактурах за отопление

(Казань, 20 марта, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Вопросы по начислениям в счетах-фактурах за отопление и качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг больше всего волнуют жителей Татарстана в настоящее время . Именно такие обращения регулярно поступают в текущем году в Региональный центр общественного контроля в сфере ЖКХ РТ. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» исполнительный директор центра Дмитрий Романов.

«На территории Татарстана создана система общественного контроля в системе жилищно-коммунального хозяйства. За первый квартал текущего года в органы общественного контроля в системе ЖКХ снизилось число обращений по вопросам начислений за общедомовые нужды (ОДН). Лидируют вопросы по начислениям за отопление, юридической направленности, а также вопросы предоставления жилищных услуг», – рассказал эксперт.

В целях снятия напряженности в отрасли жилищно-коммунального хозяйства в Татарстане для людей работает горячая линия: 236-29-97. Ведётся прием собственников многоквартирных домов в Региональном центре общественного контроля в сфере ЖКХ РТ. Жильцы участвуют в собраниях собственников многоквартирных домов. Людям оказывается информационная поддержка при организации таких собраний и юридическая помощь. В республике регулярно проводятся обучающие семинары в рамках проекта «Школа грамотного потребителя», дни правовой помощи и другие мероприятия.