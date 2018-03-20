В Ульяновске пройдет масштабный ифтар

(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). В Ульяновске 1 июня пройдет масштабный ифтар (вечерний прием пищи во время месяца Рамазан), который соберет более тысячи человек, сообщает пресс-служба Всемирного конгресса татар.

Провести большой ифтар в регионе, где мусульмане не имеют этнического большинства, предложили на встрече духовенства Ульяновской области с губернатором.

Мероприятие пройдет во дворец спорта «Волга-Спорт-Арена» и соберет 1,5 тысячи человек.

В Татарстане ифтар республиканского масштаба проходит уже несколько лет. В этом году планируется провести отдельный республиканский ифтар для женщин.

Рамазан, месяц поста у мусульман, в этом году пройдет с 17 мая по 16 июня.

