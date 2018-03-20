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Духовная жизнь

В Ульяновске пройдет масштабный ифтар

20 марта 2018, 13:20

Мероприятие соберет более тысячи человек.
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(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). В Ульяновске 1 июня пройдет масштабный ифтар (вечерний прием пищи во время месяца Рамазан), который соберет более тысячи человек, сообщает пресс-служба Всемирного конгресса татар.

Провести большой ифтар в регионе, где мусульмане не имеют этнического большинства, предложили на встрече духовенства Ульяновской области с губернатором.

Мероприятие пройдет во дворец спорта «Волга-Спорт-Арена» и соберет 1,5 тысячи человек.

В Татарстане ифтар республиканского масштаба проходит уже несколько лет. В этом году планируется провести отдельный республиканский ифтар для женщин.

Рамазан, месяц поста у мусульман, в этом году пройдет с 17 мая по 16 июня.
 


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