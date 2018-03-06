В Казани пройдет республиканский ифтар для женщин

(Казань, 6 марта, «Татар-информ», Алия Замалеева). В этом году в Казани планируют провести республиканский ифтар для женщин. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщила председатель союзов мусульманок России и Татарстана, руководитель отдела по работе с женщинами ДУМ РТ Наиля ханум Зиганшина.

Спикер напомнила, что разговение республиканского масштаба организуется в Татарстане уже несколько лет. На массовый ифтар собираются тысячи людей.

«Планируется, что в 2018 году для женщин будет организован отдельный ифтар», – сообщила Зиганшина.

По ее словам, в рамках мероприятия планируется организовать показ национальной одежды и обсудить актуальные для мусульманок вопросы. Также большое внимание будет уделено организации проповедей.