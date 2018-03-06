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В Казани пройдет республиканский ифтар для женщин

6 марта 2018, 19:36 , Фото: Султан Исхаков

В Казани пройдет республиканский ифтар для женщин В рамках ифтара планируется организовать показ национальной одежды и обсудить актуальные для мусульманок вопросы.
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(Казань, 6 марта, «Татар-информ», Алия Замалеева). В этом году в Казани планируют провести республиканский ифтар для женщин. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщила председатель союзов мусульманок России и Татарстана, руководитель отдела по работе с женщинами ДУМ РТ Наиля ханум Зиганшина.

Спикер напомнила, что разговение республиканского масштаба организуется в Татарстане уже несколько лет. На массовый ифтар собираются тысячи людей.

Мусульманская женщина в современном мире

«Планируется, что в 2018 году для женщин будет организован отдельный ифтар», – сообщила Зиганшина.

По ее словам, в рамках мероприятия планируется организовать показ национальной одежды и обсудить актуальные для мусульманок вопросы. Также большое внимание будет уделено организации проповедей.

 


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