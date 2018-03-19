(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). В Татарстане сняли фото, как спасатели МЧС привозят продукты в поселок из-за метели, сообщили ИА «Татар-информ» в ГУ МЧС России по РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что накануне днем в поселке Покровское две пожилые женщины оказались в буквальном смысле отрезанными от цивилизации. Из-за сильной метели дороги в поселке замело, и добраться до продуктового магазина для пенсионерок стало невыполнимой миссией.

Им на помощь пришли спасатели МЧС. Они привезли на снегоходах женщинам все необходимые продукты и напитки.



