(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). Спасатели МЧС из-за непогоды сами доставили продукты в поселок Покровское в Татарстане, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Накануне утром на единый номер вызова экстренных служб 112 пришло сообщение, что из-за сильного снегопада в поселке Покровское замело дороги, и пожилые люди не имеют возможности самостоятельно добраться до продовольственного магазина.

На помощь пенсионерам выехали сотрудники ЗПСО №5. Они организовали доставку необходимых продуктов двум женщинам – 72-летней Антонине Горшуновой и 76-летней Марии Теплиной.

